Fabioha parlato ai microfoni di SkySport della situazione attuale dellae di Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:"Allegri mi sembra stia vivendo la stessa situazione che ho vissuto io quando sono tornato al Milan. Noti le cose che non vanno, ma non riesci a guarire la squadra. Provi a fare alcune cose che poi in campo non riescono. Come arrivi ti senti che è arrivato l’ombrellone e si sta tranquilli. Adesso mancano giocatori fondamentali che possono solo aiutare. Gli occhi sono tutti puntati su Allegri perché è il responsabile, ma non vedo i leader che trascinano alla Juve in questo momento".