Si torna a parlare degli scudetti della Juventus. Anzi, precisiamo: dei 38 scudetti della Juventus. A inaugurare il nuovo corso - non privo di polemiche - è stato Zlatanal Festival dello Sport. "Gli scudetti della Juventus sono 38 perché abbiamo combattuto ogni giorno dimostrando di essere i più forti in Italia - ha detto l'attaccante svedese -. Non sono 37, gli scudetti della Juve sono 38."Capello, nel frattempo, si è espresso su vari argomenti, compresa controversa era di Calciopoli: "Gli scudetti della Juventus sono 38. Noi li abbiamo vinti sul campo, avevamo una squadra incredibilmente forte e non abbiamo mai avuto bisogno di alcun aiuto esterno." Dichiarazioni che scontenteranno qualcuno, ma che rendono orgogliosi i tifosi della Juventus: da due personaggi fuggiti lontano alla prima crepa, un ricordo di quella squadra. Fortissima. E non svanirà.