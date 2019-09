Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport della corsa allo scudetto, con i bianconeri favoriti e al momento in vetta alla classifica con due vittorie in altrettante partite giocate. Queste le dichiarazioni dell'ex tecnico: "Il campionato? Ho visto un po' tutte le big e per lo scudetto dico che la Juventus è la grande favorita. Ha ancora qualcosa in più rispetto alle altre, anche se l’Inter si sta avvicinando".