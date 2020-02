Fabio Capello, ex allenatore della Juve, ha parlato a margine dell'evento "United for the heart", a Milano, anche della lotta scudetto: "Come finirà il campionato? Ci sono 3 squadre che si giocano lo scudetto, sono tutte ambiziose, soprattutto l'Inter che ha fatto sforzi non indifferenti sul mercato. La Lazio non ha acquistato nessuno ed è convinta della propria forza, anche perché può pensare solo al campionato e per questo sarà pericolosa. I nuovi dell'Inter? Young l'ho avuto in Nazionale, lo conosco molto bene. E' bravo quando arriva sul fondo, Moses invece è più un giocatore di forza e velocità. Eriksen ha qualità e fantasia, lo feci prendere da Baldini al Tottenham. Ha qualità ed è pericoloso su punizione, adesso la rosa è al completo. Detto questo per me Eriksen ha lo stesso valore di Sensi, anche se qualcuno si arrabbierà per questo. Facciamogli fare a Sensi un po' di esperienza con una maglia pesante come quella dell'Inter e si vedrà".