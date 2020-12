Fabio Capello, ex allenatore, tra le altre, della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento per parlare dell'ultimo turno di campionato e della lotta alla vetta della classifica di Serie A: "Per quel che riguarda lo scudetto, probabilmente sarà una corsa a tre con protagoniste Juventus, Milan e Inter. Queste squadre hanno trovato la loro quadratura. Il Milan sta giocando con spensieratezza, si diverte e porta a casa i risultati. La sfortuna di giocare senza pubblico ha fatto crescere questa squadra perché San Siro è uno stadio che può far affondare chi non ha personalità".