Fabio Capello, ex allenatore della Juve, ha parlato al Messaggero di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo seguito dai bianconeri: "​È un ragazzo interessante. Se poi mi chiede se è pronto per la Juventus....ehhh...è giovane, non lo so. Ha delle qualità ma deve ancora maturare. Quando giochi con il Sassuolo, c’è spazio anche per l’errore e hai la possibilità di crescere, con la testa libera e senza pressione. Alla Juve no: dopo due partite che non segni sei già in discussione. È questo, quello che chiamano il peso della maglia".