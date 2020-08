Fabio Capello ha analizzato a Sky Sport la gestione di Paulo Dybala fatta da Sarri: “Io avrei messo Cuadrado nel tridente, la leggevo in un'altra maniera. Pensavo che già nella formazione titolare mettesse il colombiano alto al posto di Bernardeschi. È stato un azzardo che non ha pagato.



SU DYBALA - "Il rischio Dybala non andava preso".



SULLA SQUADRA - “L'allenatore deve capire che cosa ha in mano, deve essere elastico, non esiste un solo sistema di gioco. Ho fatto i complimenti a Sarri perché si era adeguato, ma mi sembra che a un certo punto sia venuta meno quella rabbia che mette in evidenza le qualità dei giocatori. Si è messo in evidenza solo Ronaldo, Higuain no”.



SUI RIGORI - "​Due rigori inesistenti, non si capisce cosa abbia visto l'arbitro. Quello assegnato ai francesi è stato veramente un regalo"