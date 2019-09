Fabio Capello analizza il pareggio della Juve a Sky Sport: "La Juve ha giocato con grande personalità, grande qualità, confidenza con il pallone tra i piedi anche se pressati. C'è però un rammarico oltre ai calci da fermo. Il tiro di Higuain e quello di Danilo, secondo me tutte e due le volte dovevano andare a Cristiano Ronaldo. Sono le famosi occasioni che quando giochi a questi livelli non puoi sbagliare, non puoi sbagliare la scelta della giocata".



SORPRESO - "Dopo la partita con la Fiorentina ero preoccupato, anche le dichiarazioni di Sarri mi avevano fatto preoccupare e invece mi ha smentito, sono contento. La squadra è davvero forte. Ha giocato con grande personalità. I calciatori sono di grande livello e abbiamo visto il gioco, anche contro il Napoli non sono convinto di averlo visto. Questa Juve fa ben sperare per la Champions e se questo è il livello penso che anche per il campionato non ci sia storia".