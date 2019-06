Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, ha parlato dell'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera ai microfoni di Radio 1: "Non sono sorpreso. Gli allenatori sono ormai professionisti e non si può pensare di essere fedeli solo a una maglia. Lo stesso Mourinho disse mai più in Premier se non al Chelsea e poi andò a guidare il Manchester United". Poi Capello aggiunge parole importanti, soprattutto per i tifosi: "Certamente con l'arrivo di Sarri si punta a un salto qualità, anche se pure sotto Allegri la Juve ha giocato un ottimo calcio in certi momenti. Non so cosa vuol dire giocare bene se poi non si raggiungono i risultati".