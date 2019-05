Fabio Capello commenta il possibile arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: "Bisogna vedere se la Juve ha giocatori per fare quello che vuole Sarri - dichiara a Sky Sport -. Però non è vero che Allegri non giocasse bene. Non si arriva due volte in finale di Champions se non giochi bene. Devi giocare bene e cercare il risultato. Quest'anno è arrivato un calcitore e tutti si sono appoggiati a lui. Credevano che ci avrebbe pensato solo Ronaldo. Lì c'è stato un errore ed un calo di attenzione. Sarri non è riuscito a far giocare bene il Chelsea come giocava il Napoli, ha detto che ci vogliono tre anni. Alla Juve non li avrà. Dybala? Deve iniziare a pressare, Sarri l'ha fatto fare anche ad Insigne. E' un buon allenatore".