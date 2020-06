A Un Giorno da Pecora, Fabio Capello risponde sui rigori di Napoli-Juve e su Cristiano Ronaldo designato come quinto: "Di solito io quello più bravo lo facevo calciare per quarto. Il primo va sempre chi è convinto e ha più sicurezza. Mi è capitato tante volte, si andava ai rigori e uno veniva da me dicendomi 'voglio tirare il primo' e lasciavo andare lui. Sarri rimane anche l'anno prossimo? Io penso di sì, è un allenatore preparato. La Juve non è una macchina facile da guidare, ci sono giocatori di grande personalità e devi dimostrarlo anche te, di credere nelle proprie idee per raggiungere l'obiettivo".