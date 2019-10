Fabio Capello ha analizzato il momento della Juventus ai microfoni di Sky Sport: "Bernardeschi tocca la palla una volta in più, non anticipa il passaggio. E' utile nella fase difensiva e di movimento mentre Ramsey è un giocatore che quando riceve la palla si inserisce in area di rigore. Aiuta la prima punta e Ronaldo che arriva dall'altra parte. L'ho visto giocare tante volte in Inghilterra. Ha qualità uniche per come si muove in area di rigore. Si è visto il pressing, Bernardeschi è più abituato a questo tipo di gioco rispetto a Ramsey e le scelte intelligenti di Sarri gli hanno dato ragione"."Ronaldo? No, lui non lo fa (ride ndr). Lui ha riposato tutta la partita. Però tre occasioni da gol...lui in area di rigore si muove come non si muove nessuno. Ha intuizione, velocità e capacità tecnica di essere sempre al momento giusto. Non corre, credo che ieri sera abbia fatto pochi chilometri ma tre occasioni da gol le ha avute, vuol dire che ha una qualità innata che altri non hanno. Anche nel Barcellona a Messi non viene chiesto di correre, deve rimanere fresco. Nelle mie squadre era così con Savicevic. Lo toglievo perché non correva e Berlusconi mi chiedeva perché. Poi ci siamo messi d'accordo. Totti correva un po', non tanto, a volte mi arrabbiavo con lui Montella e Batistuta perché i centrocampisti diventavano matti...""Aveva già giocato terzino con Allegri, può farlo tranquillamente. L'arresto e ripartenza lo fa in un attimo. Anche se sbaglia qualcosa ha facilità di recupero. Può fare il difensore anzi sarà un problema per gli avversari. Può fare la differenza in tutte le partite. Come Roberto Carlos, si diceva che non sapeva difendere. Io gli dissi: 'Dicono che non sai difendere. Non preoccuparti. Mettiti in una certa posizione e poi butta la palla avanti. Vediamo chi ci arriva prima...'".CENTROCAMPO - "Pjanic è un fuoriclasse che tutti vorrebbero avere nella propria squadra. I 150 passaggi non c'entrano, l'importante è che ne faccia 80 giusti. Come quando li fa Bonucci giusti. Quando ha la palla tra i piedi è un centrocampista che fa danno agli avversari. Ho fatto i complimenti a Sarri. Ha trovato una squadra con una certa mentalità ma sta cercando di fare qualcosa di diverso. Sarri contro il Bayer ha giocato sull'avversario, tutti pensavano che Bernardeschi non giocasse ma con le sue caratteristiche ha fatto male al Bayer. Sarri fa girare la palla veloce, uno massimo due tocchi: Questa è una cosa che si vede che è di Sarri"."E' una partita che ritengo molto interessante per tutte e due. La Juve senza Chiellini contro una squadra che secondo me quando viene in avanti arriva in grande velocità e può essere pericolosa. L'Inter deve giocare con la stessa personalità con cui ha affrontato certe partite. Fino ad ora non ha affrontato grandi squadre. Ha giocato il derby ma il Milan di adesso non ti crea tanti problemi anche se è stata preparata bene. Voglio vedere se a centrocampo l'Inter fermerà la Juve. Lì si deciderà la partita"."Io non sono convinto che si siano amalgamati bene i due difensori centrali. Secondo me non sono ancora amalgamati perfettamente. Prima Bonucci e Chiellini giocavano a memoria. Ora De Ligt va fuori in certi momenti in cui dovrebbe restare in linea, sarà interessante vedere tutto questo". Capello ha anche parlato di quando voleva portare Messi alla Juve...