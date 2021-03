Fabio Capello dagli studi di Sky Sport prima di Juve-Porto ha dichiarato: ​"Ronaldo? Di solito no. Ultimamente non lo abbiamo visto in grandissima forma. Speriamo cambi. La tensione di giocare contro una squadra del suo Paese forse è maggiore del solito. Speriamo faccia bene. Non sarà facile perché oggi in area non ci sarà spazio.



BONUCCI E ARTHUR - I ritmi della Champions sono diversi. L'assenza di ritmo di questi due è importante, non saperli reggere potrebbe essere un problema. Il campionato italiano in questo aspetto non è allenante. A parte l'Atalanta. Non so se questi due giocatori, che sono importantissimi con la palla tra i piedi riusciranno a gestire bene il gioco della Juve e fare la differenza".