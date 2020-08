Fabio Capello, ex allenatore tra le altre della Juve, parla ai microfoni di Sky Sport del nono scudetto consecutivo vinto dai bianconeri e degli uomini chiave, che sono risultati decisivi: "Il giocatore chiave per la conquista di questo titolo è stato Cristiano Ronaldo. Dopo CR7 è stato fondamentale Bonucci, ma in difesa è stata importante la crescita di De Ligt durante la stagione".