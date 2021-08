Parla Fabio, che a Tuttosport dice: "Volontà di andare via? Questo è vero, tuttavia le motivazioni mi sono parse ben differenti. Lukaku ha fatto una scelta prettamente economica e di prospettiva, mentre non c’erano sicuramente questioni economiche da parte di Ronaldo. Al massimo da parte della Juve che, infatti, sta procedendo cn vari aumenti di capitale. Vedendo l’infelicità del giocatore al club bianconero stava bene che se ne andasse. Lo vedo quasi come un accordo silenzioso tra le parti. L’Inter, invece, la partenza di Lukaku l’ha subita".