Siparietto a Sky Sport tra Fabio Capello e Roberto Carlos. Dopo aver visto l'ex terzino del Real Madrid parlare in occasione della semifinale di Champions League tra Real e Chelsea, Capello negli studi Sky ha detto: "Così grasso come ora non lo prenderei (lo allenò al Real, ndr). Solo l'Inter non aveva capito che Roberto Carlos era davvero un gran giocatore. Dicevano che non sapeva marcare. Io appena l'ho visto ho capito che bastava tirare la palla in avanti con lui e la sua corsa".

L'esperienza nerazzurra del fortissimo terzino brasiliano risale alla stagione 1995-96.