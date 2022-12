In un'intervista concessa ai microfoni de Il Corriere dello Sport, l'ex allenatore della Juve Fabio Capello ha rivelato un curioso retroscena di mercato legato a Leo Messi e ai bianconeri.'Io sono innamorato di Messi da quando lo vidi esordire nel trofeo Gamper e dopo venti minuti chiesi a Rijkaard di darmelo per la Juventus. Ma non fu possibile'.