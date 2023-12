Intervenuto a margine della Convention Hgroup che si è svolta a Cinecittà World, l'ex allenatore della Juve, Fabio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del direttore di Radio Radio Ilario Di Giovambattista, dove è tornato a parlare anche degli scudetti rimossi ai bianconeri per i fatti di Calciopoli.i'. Poi prosegue sulla lotta scudetto: 'Per lo scudetto vedo una corsa a due tra Inter e Juventus. Non vedo nessuna che possa intromettersi'.