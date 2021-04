Dagli studi di Sky Sport Fabio Capello, ex allenatore della Juve, ha commentato i due episodi da rigore durante la sfida con il Napoli. Clamoroso il fallo non fischiato su Chiesa per la dura entrata di Lozano. Don Fabio ha detto: "In quello in area degli azzurri Chiesa era già fuori dal campo, non penso ci sia rigore. Nel contatto tra Alex Sandro e Zielinski c'è più di un dubbio. Il brasiliano ha rischiato tanto perché il contatto sembra esserci. Sarebbe stata una leggerezza quella del bianconero, a pochi secondi dalla fine del primo tempo".Il regolamento, però, chiarisce il punto: quello su Chiesa è rigore. L'uomo e il pallone sono in gioco, al momento del contatto Chiesa ha anche un piede sulla linea di fondo campo.