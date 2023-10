Fabioall’inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 del Limec (istituto universitario per mediatori linguistici) dalla sala executive 1 di San Siro ha parlato della Juventus e di Zlatan Ibrahimovic. Le sue parole:"Ho ho preso Ibra alla Juve e non sapeva calciare o colpire di testa… Guardate cos’è diventato. Van Basten aveva un problema di rincorsa sulle punizioni, me ne accorsi e una domenica dopo segnò da punizione. Fare schemi è facile, correggere errori una delle più difficili. Il ritorno al Milan è stato l’errore più grande della mia vita. Berlusconi mi aveva chiamato, verso lui avevo una riconoscenza che superava tutto. Chiesi a Florentino Perez di lasciarmi andare ma sbagliati tutto, campionato disastroso".