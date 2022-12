L'ex centrocampista della Juve Fabio Capello ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha voluto omaggiare la scomparsa di Mihajlovic.'L'ho conosciuto in tutte le sue vesti, giocatore, allenatore e anche commentatore in qualche occasione: era una persona unica con grandi valori, un uomo vero, tutto d'un pezzo, non si piegava, aveva le sue idee, chiedeva il rispetto ma lo dava anche'.