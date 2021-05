Fabio Capello, a Sky Sport, ha parlato dei giovani calciatori e non solo: Mancini ha scoperto dei giovani ancora da valutare, li ha fatti rivalutare lui ed è stato bravo a scegliere i giocatori. Cosa per la quale continuo a battermi: molti dei miei ex colleghi non hanno occhio. Mihajlovic ha fatto esordire Donnarumma, ha visto le potenzialità. Mancini capisce di calcio e sa scegliere i giocatori. L'ultima fortuna con il Manchester City: Aguero è andato a prenderselo e se l'è portato a Manchester. Ha dato un futuro alla Nazionale, questo futuro è roseo.