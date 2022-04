1









L'ex allenatore Fabio Capello, intervistato dal Corriere della Sera, ha risposto alla questione delle proprietà straniere nel calcio italiano:



"Ne vedremo sempre di più? Se si vuole competere ad alti livelli, credo di sì. I costi non sono più sostenibili per il

singolo imprenditore. Non a caso fra i grandi club solo la famiglia Agnelli continua a investire nella Juventus".