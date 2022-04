Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha detto la sua anche su Giacomo Raspadori, spesso accostato alla Juve per il post Paulo Dybala. Ecco il suo pensiero sull'attaccante classe 2000 del Sassuolo: "Giovane, ha qualità, visione di gioco notevole e sa entrare in area. Con un dinamismo che ormai manca a Dybala. Però bisogna vedere se ha la personalità per vestire la maglia della Juve. In Nazionale non ha sentito il passaggio dal Sassuolo: ha un grande potenziale".