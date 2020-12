Il primo commento di Fabio Capello nel postpartita di Sky Sport su Juventus-Dinamo Kiev riguarda un giocatore entrato in maniera decisiva in tutti e 3 i gol con cui i bianconeri hanno battuto la squadra di Lucescu: "Mi faceva male vedere Chiesa non al 100%, ma si capiva che non era nella miglior condizione fisica. Non faceva la differenza. Oggi l'abbiamo visto correre e rincorrere, saltare l'avversario, andare sul fondo e rendersi pericoloso. Aver trovato un Chiesa così veloce e dinamico, in grado di rompere le difese avversarie, è un passo avanti per la Juve."