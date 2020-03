Come verrà assegnato lo scudetto 2019/20? Tre i modi ufficiali dati dalla FIGC, ma ancora tutti da valutare, comunicati ieri così: "Senza alcun ordine di priorità, un’ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo di Campione d’Italia e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee; un’altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione; terza ed ultima ipotesi, far disputare solo i play off per il titolo di Campione d’Italia ed i play out per la retrocessione in Serie B".



Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, ha commentato: "Qualora non si potessero giocare tutte le partite, in base alla classifica farei giocare Champions ed Europa League a quelle che ci sono arrivate, che si sono classificate. Farei i playout, ma non assegnerei il campionato. Bisogna capire chi deve retrocedere o ci sarebbero problemi, non sono per i playoff, ma per i playout sì".