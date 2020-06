L’ex tecnico, fra le altre, della Juventus e attuale opinionista sportivo Fabio Capello, ha rilasciato un’intervista a Mundo Deportivo in cui si è soffermato sul mercato bianconero, in particolare sulla trattativa Pjanic-Barcellona: “Pjanic è un giocatore che mi piace, un regista con molta qualità tecnico, è preciso. Non è rapidissimo come centrocampista ma ha classe. Io lo vedo davanti alla difesa, lì dove gioca Sergio Busquets, però dipende anche dai sistemi di gioco che usa l’allenatore, in base ai quali può giocare in altre posizioni del campo”.



SUL BARCELLONA – “Entrambi (Pjanic e Lautaro Martinez, ndr) sono prnti per cogliere la sfida Barcellona. Nel caso di Pjanic sono sicuro, dato che la Juventus lotta per tutte le competizioni ogni anno e inizia le stagioni con questo tipo di pressione”.