Fabio Capello, negli studi di Sky, ha parlato del debutto della Juve in Champions League: "Anche io ho fatto un bel percorso, avevo una squadra fatta che non ho rivoluzionato. Ho fatto qualche cambio, ho messo uno davanti alla difesa con 3 più 1 in attacco. Davvero giocavamo 4-2-4. Pirlo? Pensando alla Juve, diciamo: ha avuto problemi già in due partite, con problemi stasera diranno che è Ronaldo dipendente. In campionato è a quattro punti dal Milan ed è fortunata che l'Inter stia balbettando".