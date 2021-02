L’ex tecnico della Juventus Fabio Capello ha parlato negli studi di Sky Sport della sfida tra Juventus e Porto: “La squadra ormai ha la sua identità in difesa. Non credo abbiano problemi in quel reparto, Chiellini e De Ligt danno sicurezza. La Juventus sta trovando un modello di gioco. Tralasciando la sconfitta di Napoli, mi sembra che Pirlo abbia capito cosa può fare la squadra. Sarà importante andare in campo per fare male e non per non prenderle. In queste partite bisogna sempre rispettare l’avversario. Ogni squadra ha un punto debole e di forza, serve attenzione. Il Porto ha due attaccanti fisici ma non letali. Portarli in area di rigore può essere un rischio. Mi aspetto una Juve aggressiva”.