Fabio Capello commenta l'arrivo di Andrea Pirlo alla Juventus, nel ruolo di allenatore della Prima Squadra. L'ex allenatore a Sky ha detto: "Mi ricordo che una volta ho parlato con lui quando eravamo qui, compagni di viaggio, e lui ha certe idee di calcio molto avanzata, però deve stare attento che queste idee troppo avanzate non lo portino a commettere lo stesso errore di Sarri. Cioè, di valutare veramente il materiale che ha in mano e in base alle sue esperienze e idee far giocare la squadra".