Nella trasmissione di Sky Sport "L'uomo della domenica" Fabio Capello ha fatto diverse considerazioni su Andrea Pirlo: ​"Allenare la Juventus è una cosa non semplice, ma nello stesso tempo facile perché vieni protetto dalla società. La cosa più difficile è la gestione della squadra: molto diverso essere giocatori che ad allenamento finito salutano e vanno a casa, mentre per l'allenatore inizia lì il lavoro. Quando ho lavorato con lui in tv ha dimostrato di avere idee chiare e una spiccata personalità che farà valere anche nello spogliatoio. Io dico sempre che un allenatore ogni giorno è 1 contro 40: giocatori, medici etc etc. Ecco, è quello il vero esame da superare per Pirlo. La Juve ha sempre avuto coraggio di rischiare, e se hanno puntato su Pirlo hanno preso in considerazione tutte le situazioni e il valore dell'uomo e del giocatore/allenatore. Quello che deve far vedere è che tutti sono importanti ma nessuno indispensabile. Quando Berlusconi mi chiamò ad allenare il Milan tutti erano pronti a saltarmi addosso perché dicevano 'Ecco, hanno scelto uno yes man', Pirlo dovrà aspettarsi pure questo".