Capello non ha dubbi: 'La Juventus è tornata, ora fa un calcio più verticale'

ha rilasciato un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha parlato della volata Scudetto, nella quale si è prontamente inserita anche lache in cinque giornate è passata da -16 a -6 rispetto alla vetta del torneo."Assolutamente sì, la Juve è tornata... ed è sempre la Juve. Certo tra le prime quattro è la più lontana dalla vetta ma è anche vero che a questo punto della stagione non avevamo mai visto una quarta in classifica a soli sei punti dal primo posto. Quella bianconera è una squadra in crescita, fresca, non ha più le coppe e gioca un altro calcio rispetto a poco tempo fa".

"La squadra di Motta adesso va in verticale, vedo giocatori che in campo si muovono con più libertà e fantasia. Il risultato è un gioco più imprevedibile, con più occasioni nell'area avversaria. Se Thiago avrà chiuso il laboratorio, diciamo così, i bianconeri potranno trovare continuità e guadagnare fiducia. In una Serie A così equilibrata anche questi aspetti possono fare la differenza"."A Verona è entrato in corsa, ha toccato pochi palloni e uno l'ha messo in porta. i grandi giocatori fanno così. Non ho mai nascosto di essere un estimatore di Koopmeiners, e so bene quanto i goal possano ricaricare in una stagione in chiaroscuro"."Qualcosa sposterà senz'altro, vista la classifica. E sarà un test anche per gli uomini di Gasperini: ultimamente li vedo un po' stanchi, meno briosi del solito. Soprattutto, dietro concedono più delle altre rivali in lotta per il titolo".