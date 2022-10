Fabioè intervenuto ai microfoni di SkySport tornando a commentare la sconfitta della Juventus di ieri sera per mano del. Queste le parole dell'ex tecnico:"Una Juventus brutta, in Champions League bruttissima. Dopo la sconfitta col Maccabi non si pensava ad una sconfitta così netta. Non è possibile giocare soltanto gli ultimi 15-20 minuti per giustificare una squadra senza nervo, senza grinta e determinazione. Caratteristiche sempre vincenti nella Juve e mai viste. Non ha giustificazioni questa Juve".