Fabio Capello ha analizzato la Juventus, spiegando perché Federico Chiesa è uno dei più in forma della squadra di Pirlo: "Ha cercato di trovare le soluzioni migliori, il distacco che ha con l'Inter è dato dal fatto che non aveva le idee chiare e ha dovuto fare un lavoro di ricerca, penalizzato anche dal fatto di non aver avuto il precampionato per fare le prove - ha detto Capello a Sky Sport - Ora ha messo Chiesa a destra per esempio, e in quel ruolo Federico è devastante. Arriva in velocità e quando mette il pallone in mezzo per Ronaldo e Morata sono problemi per gli avversari".