Capello a Gazzetta: 'Nel secondo tempo abbiamo visto un'altra Juventus. Mi hanno colpito le parole di Motta'

Getty Images

Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport dopo la vittoria della Juventus ai danni dell'Inter. Di seguito ecco le sue dichiarazioni."E' stata come una partita di Champions. Una gara molto bella, giocata ad alto ritmo, con il giusto dinamismo, sempre in verticale e in velocità. Il merito è delle due squadre, ma personalmente ho condiviso anche il metro di Mariani, che ha lasciato molto correre, non fermando ogni due per tre il gioco"."Nei primi 45' i bianconeri abbiano patito un po' di soggezione nei confronti dei campioni d'Italia. La palla scottava e l'Inter trovava facilmente spazi quando recuperava e ripartiva. Però nel calcio c'è una vecchia regola: se non ne approfitti quando hai le occasioni, poi paghi...".

"Ho sentito le parole di Thiago Motta all'intervallo e sono rimasto molto colpito. Probabilmente lo stesso discorso lo ha fatto ai giocatori, perché nei secondi 45' abbiamo visto un'altra Juve: aggressiva, coraggiosa, dinamica, determinata. Qualcosa, però, ci ha messo pure l'Inter, che è calata parecchio fisicamente".