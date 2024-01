L'ex allenatore di Juve e Roma, Fabio Capello, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche della rescissione del contratto di Josè Mourinho."Non me l’aspettavo e non me l’aspettavo in questa maniera. Che ci fossero difficoltà tra Mourinho e la proprietà era chiaro perché chiedeva delle cose e non riceveva risposte. E questo è un segnale che qualcosa non funziona nel rapporto. Ma Mourinho è stato trattato come se non avesse mai allenato nessuna squadra, nella maniera meno rispettosa per un allenatore che ha dato tanto al calcio mondiale. E’ un modo di fare che non mi convince e non accetto".