Moggi e Giraudo erano grandi dirigenti e quegli scudetti li ho vinti sul campo non le manda a dire Fabio Capello, ex tecnico bianconero intervistato da Il Corriere dello Sport: "Moggi e Giraudo erano grandi dirigenti e abbiamo vinto sul campo. Calciopoli ci ha tolto scudetti che ha regalato ad altri", le sue parole.



CALCIO MIGLIORATO? - "Come può esserlo se la Juve ha vinto 8 scudetti di seguito? Forse adesso torna un po' di equilibrio. E' mancato anche il Milan in questi anni".



CLUB - "La differenza sta nella buona gestione. Suning è un gruppo molto serio e rafforzerà l'Inter. Le ambizioni della Juve si confermano. Ma conta anche la bravura dei presidenti come De Laurentiis che è riuscito a fare per anni ottime squadre tenendo i conti in ordine. Quanto alla Lazio bisogna riconoscere che Tare i giocatori li sa scegliere meglio degli altri. E' il primo punto di forza di questa squadra. L'altro è Inzaghi, bravo perché meno filosofo rispetto ad altri suoi colleghi. Se ce l'ho con Sarri? No, è di un'altra generazione, mi riferisco ad allenatori quarantenni. Simone è il migliore".



CHAMPIONS - "Non mi pare il momento migliore per progettarla. Bisogna rimettersi in sesto, ci aspetta un calmieramento dei prezzi e degli ingaggi dei giocatori. Sarà un mercato diverso, non solo per le quotazioni più basse, ma perché sarà più lungo e ci vorrà più fantasia".



5 CAMBI - "Vantaggio per la Juve? Solo se Lazio e Inter avranno molti infortuni. Le squadre di vertice hanno rincalzi di qualità, per far giocare un titolare 20 minuti in meno".