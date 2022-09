Fabio, a Sky Sport, parla così del momento della Juve."Esame molto importante, per capire se il calcio italiano è cresciuto. Abbiamo visto cose interessanti, speriamo di vederle in gara. Credo che l'esame più difficile ce l'abbia la Juve, molto criticata. L'impostazione della gara, la formazione... mi sembra giusta, giocando contro tre diavoli. Possono inventarsi la giocata in qualsiasi momento, ma possono essere anche offensivi. Ci fa capire che Allegri l'ha impostata in una certa maniera. Non solo all'italiana"."L'ho visto giocare nelle nazionali, è molto interessante. Sa stare in campo, ha visione verticale, è molto interessante. Se lo fai giocare una gara così, vuol dire che hai molta fiducia".