L'ex allenatore tra le altre della Juventusintervistato da Il Messaggero, ha parlato del mercato del PSG e della Superlega:- "Sorpreso dall’addio di Messi? No, è stata una scelta obbligata, glielo assicuro. Leo lo conosco e soprattuto so la realtà nella quale si muovono lui e la famiglia. Messi voleva rimanere al Barcellona e soprattutto a Barcellona. Venti anni non si cancellano di colpo. Quelle lacrime che avete visto il giorno dell’addio erano vere. La verità è che il club catalano non può più permetterselo nonostante lui si fosse decurtatolo stipendio in maniera importante".- "La nascita di una Superlega sarebbe andata a ledere gli interessi delle federazioni minori, ma allo stesso tempo avrebbe garantito a chi partecipava di avere degli introiti importanti. E magari il PSG avrebbe avuto più concorrenza".