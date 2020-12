Fabio Capello, a Sky Sport, ha parlato della Juve e del Barcellona: "Cristiano Ronaldo e Messi? Un ritratto perfetto: Leo malleabile, Cristiano più duro. Ho fatto una tournée in sudamerica con Leo, lui è alla mano e vive per i compagni, ha bisogno dei compagni. In questo momento, soprattutto dopo la diatriba societaria, gli mandano quei punti di riferimenti. I Piqué, i Xavi, i Puyol. Fondamentali. Uomini che hanno il Barcellona dentro. S'illumina in Champions, in campionato non è Messi. Ronaldo è glamour, è su tutti i giornali e vuole essere i numeri uno. Ha la bandiera, va all'attacco, è il comandante del west".