Fabio Capello diretto. L'ex allenatore bianconero ha parlato di Federico Chiesa che ha segnato il suo primo gol alla Juve, il primo in Champions League. Dagli studi di Sky Sport spiega: "Manderei una cassetta delle parole di Del Piero su Immobile proprio a Chiesa. Perché deve capire che può migliorare, deve lavorare su se stesso per migliorarsi". E poco prima aveva detto: ​"Ibrahimovic rompeva i vetri dietro le porte quando è arrivato alla Juve, ma si è allenato ogni giorno ed è arrivato ad essere quello che è. C'è tempo per migliorare Federico e puoi farlo".