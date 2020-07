Sarri-ball? Dagli studi di Sky Fabio Capello ha commentato così la volontà di creare schemi e gioco: "Devi dare la palla a Dybala e Ronaldo e fanno gol, cosa vuoi triangolare. La squadra deve avere organizzazione, poi negli ultimi metri ci vuole la fantasia come caratteristica in più. O gli uno -due, ma ci vogliono i piedi. E i giocatori della Juve ce l'hanno e sanno come giocare. L'allenatore può dare delle direttive, ma negli ultimi 20/25 metri sono i giocatori a scegliere cosa fare e cosa creare".