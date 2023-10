Fabioha parlato ai microfoni de il Corriere della Sera. Le sue parole:"Per cominciare, Allegri, ha sistemato la difesa. Ora pare aver ritrovato la solidità tipica delle sue squadre. Poi deve sperare di avere a disposizione i due attaccanti, Vlahovic e Chiesa, ottimi ma di salute cagionevole. Detto questo la perdita di Pogba è pesante e a gennaio serve un innesto di fantasia. Berardi in tal senso è un giocatore che garantisce qualità"."Lavorare tra inchieste e processi è di una difficoltà enorme. E poi quella è una polemica sterile. Le vittorie si ottengono con i fuoriclasse: per fortuna lo ha detto anche Guardiola che si vince con il talento. Senza quello, gli schemi valgono zero. Ma se lo sostengo io, o uno della mia generazione, passiamo per antichi. È il modulo che deve adattarsi alle caratteristiche dei giocatori a disposizione non il contrario".