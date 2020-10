1









In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport Fabio Capello, interpellato in quanto grande ex allenatore del Milan nonché primo tecnico di Zlatan Ibrahimovic in Italia (quando guidava la Juventus negli anni poi "cancellati" da Calciopoli), ha così risposto alla domanda sulle quotazioni scudetto della squadra rossonera: "In un campionato così incerto, ritengo che il Milan abbia le sue chance da giocarsi. La cosa importante è crederci: se tutti seguiranno l’esempio di Ibra, la squadra di Pioli potrà arrivare fino in fondo. La gestione dei momenti difficili sarà fondamentale".