Fabio Capello, ex allenatore della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento in casa bianconera e della doppia sfida in Champions contro il Lione: “La Juve sta andando piano, nelle partite non sono ritmi giusti, che c’è bisogno di avere durante le partite di Champions. Serve un ritmo superiore, velocità superiore, sarà questa la chiave della partita con il Lione, perché la qualità la Juve ce l’ha, ha grandissimi giocatori. Sperando poi nel ritorno di Chiellini, che è fondamentale per tutta la squadra, trasmette positività”.