Le parole di Fabio Capello a Radio Anch'io Sport: "Contro il Milan ho visto meglio la Juve, pensavo che il Milan potesse fare di più, da un po' di tempo la Juve è una 'squadra', questo è importante. Perché così ci sono le basi su cui puntare a raggiungere gli avversari davanti, la dimostrazione è che ha recuperato tanti punti. Si inizia a vedere il lavoro di Allegri. Conosco la mentalità Juve, quando la ritrova poi diventa difficile per tutti"



VLAHOVIC - "Sarebbe l'uomo giusto per adesso e per il futuro, vista l'età e le capacità tecniche: ha tutto. È il giocatore più interessante in questo momento nel calcio italiano. Sarebbe un' ottima scelta"