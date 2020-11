In ottica di scontro diretto tra tre campioni che giocano in Serie A, la Gazzetta dello Sport ha chiesto a Fabio Capello chi fosse più decisivo tra Cristiano Ronaldo, Lukaku e Ibrahimovic. Questa la risposta dell'ex tecnico bianconero: "Sono tutti e tre grandi e tutti e tre decisivi. Lukaku è dirompente, il centravanti perfetto per l’Inter. Ibra dà ancora di più perché vuole lottare contro il tempo. Ronaldo è una bestia da gol. Quando stava in Spagna si diceva che, con lui e Messi, Real e Barcellona partivano almeno 1-0. Adesso forse 1-0 no, ma con lui la Juve ha almeno mezzo gol di vantaggio".