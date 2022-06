L'ex allenatore della Juve, Fabio Capello, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere della Sera, dove ha parlato anche del mercato che stanno mettendo in piedi i bianconeri.



'La Juve ha le idee chiare: vuole tornare a vincere, ha puntato giocatori di qualità e esperienza. Pogba fa la differenza in difesa e in attacco. Dopo una stagione e mezza non al suo livello dipende se vuole dimostrare di essere il giocatore che ammiravamo. Ci sono i Mondiali e i nazionali partiranno bene'.