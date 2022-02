L'ex tecnico bianconero Fabio Capello è stato intervistato da SkySport per parlare della sfida di Champions League contro il Villareal. Queste le parole dell'allenatore: "La Juventus due mesi fa arrancava, non aveva idee, giocava tanto per giocare ma non sapeva mai cosa fare. Dal mercato di gennaio è un'altra squadra. Ha recuperato un sistema di gioco, ha sistemato la difensa e il centrocampo. Con Vlahovic, Dybala e Morata può creare problemi a chiunque. Trovo sia migliorata molto".