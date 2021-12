Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato tra le altre cose della sfida in Champions tra Juventus e Villarreal, valida per gli ottavi di finale della massima competizione per club: "Partita molto difficile, con una squadra che è cresciuta molto e ha un allenatore, Emery, sempre molto bravo in Coppa. Sono favoriti gli spagnoli".

Il Villarreal nel suo girone ha eliminato l'Atalanta, piazzandosi secondo dietro al Manchester United. Le sfide coi bianconeri si disputeranno il 22 febbraio e il 16 marzo 2022.